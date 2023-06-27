После схода в Челябинске вагонов со щебнем возбуждено уголовное дело

По факту аварии на железной дороге в Челябинске возбудили уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления СКР на транспорте, по факту схода с рельсов трех железнодорожных вагонов возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего причинение крупного ущерба.

Напомним, инцидент произошел вечером 24 мая на станции Челябинск-Главный. При движении грузового поезда со скоростью около 5 километров в час с рельсов сошли три вагона со щебнем, два из которых опрокинулись.

«Причиной транспортного происшествия могло явиться нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, допущенное лицами, обязанными соблюдать эти правила в силу выполняемой работы или занимаемой должности», – отметили в следственном управлении.

В результате ЧП железной дороге и собственникам железнодорожных вагонов причинен ущерб на сумму более 1 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»