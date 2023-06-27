На Южном Урале огласили приговор рецидивисту, зарезавшему случайного прохожего ради пяти тысяч

В Челябинске вынесен приговор рецидивисту, убившему случайного прохожего в ходе ограбления.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд признал 33-летнего жителя Миасса виновным в убийстве.

Трагедия разыгралась в апреле 2022 года ночью у здания гимназии №26 в Миассе. Нетрезвый южноуралец напал на незнакомого прохожего с ножом. Ударив мужчину в шею и грудную клетку, грабитель обыскал его одежду, забрал наплечную сумку, банковскую карту и мобильный телефон и скрылся. Г️орожанин, подвергшийся нападению, скончался на месте происшествия от полученных ножевых ранений.

Стоимость добычи оказалась в пределах пяти тысяч рублей.

Суд приговорил грабителя к 23 годам лишения свободы в колонии особого режима, с ограничением свободы на срок 2 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»