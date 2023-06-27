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Вторник, 27 июня 2023, 12:26 мск

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Вопрос об изменении статуса Челябинска вынесен на публичные слушания

Вопрос об изменении статуса Челябинска вынесли на публичные слушания. Такое решение приняла городская Дума.

Как уже сообщал «Новый День», в 2014 году был принят закон «О статусе Челябинского городского округа», согласно которому в городе сформировали автономные районные советы муниципальных депутатов, избираемые в ходе прямых выборов. И уже эти советы делегируют своих представителей в городскую Думу.

Главной целью реформы называли четкое разграничение полномочий и их финансовое обеспечение. Горожане неоднократно заявляли, что реформа себя не оправдала. Но чиновники и депутаты утверждали обратное.

Теперь, когда процесс возврата к прежней схеме пошел по всей России, челябинские власти пришли к выводу, что главная цель реформы не достигнута, сама система устарела, а а нагрузка на бюджет выросла на 50 млн рублей.

Сегодня депутаты Челябинской городской Думы одобрили инициативу отменить двухуровневую систему самоуправления и назначили публичные слушания по вопросу лишения Челябинска статуса городского округа с внутригородским делением на 12 июля. Мероприятие начнется в 14:00 в администрации Центрального района.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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