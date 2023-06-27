В мэрии Миасса «всплыл» челябинский чиновник с богатой биографией

В администрации Миасса появился еще один челябинский чиновник. Об этом сообщил глава городской администрации Егор Ковальчук.

Как уже сообщал «Новый День», бывший вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук стал мэром Миасса в мае текущего года. До сих пор никаких кадровых решений он не озвучивал. И теперь заявил о смене одного из ключевых вице-мэров.

Заместителем главы города по городскому хозяйству и капитальному строительству стал Евгений Крехтунов. Занимавший ранее эту должность Олег Карпов назначен руководителем МКУ «Комитет по строительству».

Напомним, Евгений Крехтунов родился 17 июля 1970 года в Челябинск. Окончил Челябинский государственный технический университет по специальности «Двигатели внутреннего сгорания», с присвоением квалификации «инженер-механик».

После вуза работал экономистом на Челябинском агрегатном заводе, инспектором группы сопровождения и контроля службы безопасности Челябинского филиала ЗАО «Инкахран», инспектором охраны сопровождения грузов и ценностей ЗАО ЧОП «ФОРТ-С2», с 1998 по 2006 год занимал руководящие должности в охранных предприятиях.

Потом замещал должности помощника гендиректора, заместителя гендиректора и первого заместителя генерального директора и генерального директора челябинского МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения».

В 2014 году стал главой Тракторозаводского района Челябинска.

В июне 2016 года получил должность начальника Управления экологии и природопользования администрации Челябинска.

В декабре 2018 года назначен исполняющим обязанности заместителя главы Челябинска по городскому хозяйству, а в марте 2019 года был утвержден в этой должности и уже в октябре уже того же года покинул ее (официально – по собственному желанию).

Чем занимался последние 3,5 года – не уточняется.

Миасс, Павел Зварзин

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