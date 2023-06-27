Под Челябинском стая собак вышла на охоту: погибли уже девять кошек

Жители поселка в Сосновском районе боятся за своих детей и животных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», со стаей агрессивных собак столкнулись обитатели микрорайона «Привилегия», расположенного в поселке Западный Сосновского района.

По словам южноуральцев, компания из пяти больших псов объявилась буквально из ниоткуда в конце прошлой недели. Впервые на агрессивных животных обратили внимание ночью 23 июня. Тогда же появились их первые жертвы.

«С 12 ночи до 4 утра они охотятся на кошек, – рассказала жительница микрорайона. – Их не едят. Они просто давят их, разрывают на части и убегают в поисках следующей жертвы. У нас за четыре ночи девять трупов кошек».

Местом обитания стая выбрала участок рядом с детским садом №77. Кстати, на территории дошкольного учреждения животных тоже уже видели – они роются там в мусорных баках.

Обращение к властям района без внимания не осталось – жалобу передали специализированной организации. Но, как рассказала жительница поселка, сегодня, 27 июня, к ним приезжали представители компании, занимающейся отловом безнадзорных животных. Однако решать их проблему отказались. Оказалось, что все собаки в стае уже чипированы. Это значит, что их уже отлавливали. И теперь они, якобы, неагрессивны.

Логику представителей организации понять можно: раз животных выпустили после отлова, значит, они, действительно, не выказывали признаков агрессии. Но жителям поселка от таких рассуждений не легче. Ведь каждую ночь они наблюдают, как «неагрессивные» собаки бросаются на их домашних питомцев, а утром находят их трупы.

«Сейчас они охотятся на кошек. На кого следующего они бросятся? На нас? Или наших детей?» – возмущаются южноуральцы.

Жители поселка вновь обратились к местных властям. В надежде, что помощь им все-таки окажут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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