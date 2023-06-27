Экс-главе южноуральского избиркома нашли работу на «Полете»

У нового гендиректора ЧРЗ «Полет» появился советник по стратегии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывший председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас назначен советником генерального директора ЧРЗ «Полет».

Такое решение руководство предприятия (генеральным директором завода с апреля 2023 года является Дмитрий Довженко) приняло в конце минувшей недели.

Сергей Обертас в новой должности будет заниматься широким кругом вопросов, не относящихся напрямую к производству. В том числе развитием локальных проектов и стратегических инициатив.

Отметим, что после того, как Обертас покинул должность главы регионального избиркома в декабре 2021 года, экс-чиновник, которому в минувшее воскресенье исполнилось 46 лет, оставался фактически без работы.

Сергей Обертас родился в Магнитогорске. Имеет высшее образование: в 1999 году окончил Магнитогорский государственный технический университет имени Носова по специальности «юриспруденция». В 2003 году прошел профессиональную переподготовку в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики по специальности «связи с общественностью и реклама».

С 2000 года работал в управлении информации и общественных связей ОАО «ММК» в группе по работе с властными структурами, в 2003 году стал ведущим специалистом по связям с общественностью в бюро общественных связей, в 2005 году назначен старшим менеджером, руководителем группы по взаимодействию с общественными объединениями и политическими движениями. В 2013 году возглавил избирательную комиссию Магнитогорска. В 2015 году перешел на работу в правительство Челябинской области, а в следующем был назначен председателем регионального избиркома. Однако в декабре 2021 года покинул этот пост.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»