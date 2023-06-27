На мэрию Магнитогорска завели уголовное дело за проволочки с расселением аварийного дома

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту халатности чиновников городской администрации.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, в силовое ведомство обратились жители одного из домов Магнитогорска.

По словам горожан, чиновники мэрии Магнитогорска допустили халатность при организации расселения их дома, признанного аварийным. При этом без законных оснований сроки расселения жильцов аварийного дома перенесли с июля 2021 года на декабрь 2023-го.

По данному факту проведена процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам халатности.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, устанавливаются виновные должностные лица, не обеспечившие соблюдение сроков переселения граждан из аварийного жилья.

Челябинск, Виктор Елисеев

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