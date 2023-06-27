Почти десять тысяч южноуральцев пострадали от нападения клещей

У 10 жителей Челябинской области подтвердился диагноз «клещевой энцефалит».

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным еженедельного мониторинга на 23 июня текущего года в медицинские организации региона обратилось 9 тысяч 379 жителей области, пострадавших от укуса клещей. В том числе 2 тысячи 333 ребенка.

За аналогичный период 2022 года зарегистрировано 11 тысяч 121 человек, в том числе 2 тысячи 931 ребенок.

Госпитализировано с подозрением на клещевой энцефалит 120 больных. Зарегистрировано 10 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 11 случаев клещевым боррелиозом.

Ежегодно на территории области регистрируется более 15-20 тысяч пострадавших от укусов клещами. Клещи на Южном Урале являются переносчиками таких заболеваний как клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека, туляремия.

С начала сезона в области исследовано от населения более 5 тысяч 510 клещей на зараженность клещевыми инфекциями: из них 22,4% оказались инфицированы боррелиями, 0,4 – вирусом клещевого энцефалита, 1,8 % – эрлихиями, 0,6% – анаплазмами.

Челябинск, Виктор Елисеев

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