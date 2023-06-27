В центре Челябинска перекроют улицу из-за празднования Курбан-байрама

Челябинск готовится к празднованию мусульманского праздника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с празднованием Курбан-байрама предстоящей ночью, 28 июня, с 00:00 до 08:00 будет перекрыта улица Елькина на участке от Труда до соборной мечети.

Между тем, горожане обеспокоены тем, что из-за празднования важного для мусульман праздника завтра, 28 июня, могут возникнуть проблемы с работой общественного транспорта.

В ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» заявили, представители учреждения и министерства дорожного хозяйства и транспорта региона в преддверии празднования обсудили с перевозчиками соблюдение установленного расписания, направили официальные письма и запланировали проверки маршрутов.

Вместе с тем, челябинцам рекомендуют закладывать дополнительное время на поездку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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