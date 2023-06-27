В южноуральской деревне волк напал на человека

Южноуралец пострадал от нападения бешеного волка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел утром субботы, 24 июня, в деревне Куватал, расположенной в 42 километрах от Кыштыма.

Дикое животное напало на пожилого мужчину, когда он вышел за ворота, услышав лай собак. «Услышал лай собак, вышел и увидел из подворотни морду волка, похожая собака у знакомых была, думал, они приехали, – рассказала в соцсетях дочь южноуральца. – Вышел за ворота, понял, что это волк, но было уже поздно. Волк прыгнул и вцепился ему в лицо. Повредил щеку и обе руки».

По словам женщины, пострадали также две собаки. Они пытались отогнать незваного гостя от хозяйского дома, но на момент нападения на мужчину прятались во дворе. На выручку южноуральцу подоспел родственник, который смог справиться со зверем.

Южноуральца после нападения госпитализировали в местную больницу, где обработали раны и вкололи ему вакцину от бешенства. Труп животного передали ветеринарам. Сегодня, 27 июня, стали известны результаты исследования мозга волка. Как пишет «Кыштымский рабочий», зверь был заражен бешенством.

Челябинск, Виктор Елисеев

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