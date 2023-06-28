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Среда, 28 июня 2023, 04:31 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы

28 июня ожидаются следующие события – Челябинск

28.06.2023, среда

  • 11:00 Челябинск – Торжественное открытие ХХ Российской робототехнической олимпиады с участием губернатора Челябинской области Алексей Текслер (ледовый дворец «Уральская молния», ул. Труда 187а)

  • 13:00 – 17:00 Челябинск – Работа Летней книжной террасы: литературные прогулки, игры, викторины, творческие мастер-классы, книгообмен. Библиотека будет работать при хорошей погоде (ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)

  • 18:00 Челябинск – Прогулка по историческому центру Челябинска, организованная краеведческим отделом Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина: «Улица Пушкина» (встреча в сквере им. Чайковского перед ЮУрГИИ, возле памятника П.И. Чайковскому, ул. Плеханова, 41)

  • 18:00 Челябинск – Прогулка по историческому центру Челябинска, организованная краеведческим отделом Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина: «Улица Сибирская» (встреча у главного входа театра оперы и балета, Площадь искусств)

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