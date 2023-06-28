28 июня ожидаются следующие события – Челябинск

18:00 Челябинск – Прогулка по историческому центру Челябинска, организованная краеведческим отделом Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина: «Улица Пушкина» (встреча в сквере им. Чайковского перед ЮУрГИИ, возле памятника П.И. Чайковскому, ул. Плеханова, 41)