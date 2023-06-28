Трое южноуральцев предстанут перед судом за изнасилование и убийство девушки-подростка 20 лет назад

Троих жителей Челябинской области будут судить за изнасилование и убийство 17-летней девушки в 1992 году.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей, обвиняемых, в соответствии со степенью участия, в изнасиловании несовершеннолетней, совершенном группой лиц, и умышленном убийстве с целью скрыть другое преступление.

В ходе предварительного следствия установлено, что в августе 1992 года в Кусинском районе трое пьяных южноуральцев напали на 17-летнюю девушку в безлюдном месте и изнасиловали ее. После этого двое из них задушили свою жертву, а тело сбросили в выгребную яму.

Причастных к совершению преступления следователи установили в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет.

«По данному уголовному делу были проведены дополнительные судебные экспертизы, выполнены следственные действия и оперативные мероприятия, которые позволили сделать вывод о причастности обвиняемых к совершению преступлений», – рассказали в следственном управлении.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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