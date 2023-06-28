ММК прогнозирует сильные итоги II квартала 2023 года

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) заявил о высокой загрузке компании и прогнозирует оптимистичные итоги завершающегося квартала.

«MMK подтверждает высокую загрузку мощностей и ждет сильных результатов за II квартал 2023 года, – говорится в обзоре БКС по итогам телеконференции с топ-менеджментом компании. Исторический фокус компании на внутренний рынок оказывает ей поддержку».

По данным ММК, потребление стали в России за 4 месяца 2023 выросло на 4,5% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. По итогам 2023 года ожидается рост не менее чем на 2%.

Согласно оценке БКС, «рентабельность ММК при текущих ценах достигает 22% – 24% от EBITDA с учетом неинтегрированной себестоимости г/к проката в пределах 30 тысяч рублей за тонну». Чистый оборотный капитал компании близок к уровням 2020-2021 года (13% – 15% выручки).

Магнитогорск, Павел Зварзин

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