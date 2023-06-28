Студентам Магнитки предложили попробовать себя в разработке высоконагруженных web-систем

ММК-Информсервис проведет интенсив по веб-разработке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», с 29 июня по 12 июля ММК-Информсервис проведет первый летний IT-интенсив по веб-разработке для студентов, изучающих программирование. Участники будут работать над реальным IT-проектом и попробуют себя в разных ролях под руководством наставников – профессиональных разработчиков.

IT-сфера сейчас очень нуждается в молодых специалистах, которые смогут решать современные, сложные задачи, работать с передовыми технологиями. На интенсиве студенты получат актуальные знания по проектированию архитектуры приложений, работе с ORM фреймворками и базами данных, программированию на современных языках для веб-разработки, а также познакомятся с системой контроля версий и гибким управлением проектами.

«В IT-индустрии важно не только иметь знания, полученные в университете, но и желание развиваться. Мы запускаем интенсив, чтобы у студентов была возможность получить реальный опыт в области разработки информационных технологий и первое предложение о работе. Совместный проект и общение с экспертами поможет им больше узнать об актуальных инструментах, технологиях и многом другом. А после успешного прохождения интенсива возможно последующее трудоустройство в нашу компанию», – пояснила Алла Очеретяная, ведущий инженер-программист ООО «ММК-Информсервис».

IT-интенсив является продолжением курса «Современная разработка высоконагруженных web-систем», который подготовили и провели специалисты центра компетенций мобильной и веб-разработки ММК-Информсервис для студентов МГТУ им. Г.И. Носова. На митапах слушатели познакомились с основами современного кодинга, а на интенсиве приступят к практическому применению полученных знаний.

По окончании обучения состоится защита IT-проекта. Участники интенсива получат не только именные сертификаты и призы, но и возможность стать частью команды ММК-Информсервис.

Челябинск, Виктор Елисеев

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