Южноуральцы завоевали три десятка медалей Летних игр паралимпийцев

Спортсмены Челябинской области успешно выпустили на Летних играх паралимпийцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, на счету южноуральских спортсменов 31 медаль Летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», причем 27 из них – у представителей плавания.

По четыре «золота» завоевали трехкратная паралимпийская чемпионка Токио Валерия Шабалина и Елизавета Сидоренко. Еще на трех дистанциях первенствовали Ирина Девятова и Евгений Степанов.

В соревнованиях по триатлону в Нижнем Новгороде победа досталась Владимиру Стебельскому. Степан Сергеев принес региону «серебро».

В турнире по дзюдо среди слабовидящих вторым стал челябинец Сергей Николаев. Василий Татарников оказался в числе триумфаторов.

Всего в Летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» разыграют 548 комплектов наград. Соревнования в 34-х видах программы продлятся 170 дней и завершатся в ноябре.

Челябинск, Виктор Елисеев

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