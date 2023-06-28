Дело в отношении блогера, терроризировавшего кафе и рестораны Челябинска, направили в суд

Челябинский блогер, устраивавший «рейды» по заведениям общепита, предстанет перед судом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в Главном следственном управлении регионального полицейского главка окончено расследование уголовного дела в отношении Альфреда Джавадова, позиционирующего себя блогером. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и мошенничестве.

Напомним, в марте прошлого года челябинец начал вести блог, в котором рассказывал о своих посещениях кафе и ресторанов города. При этом вел он себя во время визитов вызывающе: обвинял в использовании некачественных продуктов, волосах в блюдах. Оплачивать свои счета блогер отказывался, грозя карами российского закона и ссылаясь на Владимира Путина и Рамзана Кадырова. Свои выходки южноуралец объяснял заботой о правах клиентов. Видео своих визитов он выкладывал в своем блоге.

Последней каплей стала ссора молодого человека с хозяином одного из ресторанов, во время которой челябинец выстрелил бизнесмену в лицо из газового пистолета. Произошло это 18 ноября, предприниматель написал заявление в полицию. Но о каких-либо действиях правоохранителей после этого он не слышал.

Бизнесмен обратился к журналистам. После этого руководитель ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков лично поручил проверить информацию, и 17 декабря блогера задержали.

В отношении челябинца возбудили уголовное дело, в ходе расследования которого обвинения бизнесмена подтвердились.

Кроме того, силовики выяснили, что в другом заведении быстрого питания молодой человек представился менеджеру сотрудником проверяющей организации, заявил, что точка работает с нарушениями, и потребовал заплатить штраф в 30 тысяч рублей. Ошарашенный управляющий отдал деньги ему, после чего горожанин ушел.

Уголовное дело месте с обвинительным заключением передано в Центральный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»