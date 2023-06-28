На Южном Урале вынесли приговор отчиму, «учившему» падчерицу кнутом

Жителю Бредов вынесен приговор за избиение несовершеннолетней падчерицы.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Брединский районный суд признал 29-летнего южноуральца виновным в нанесении побоев.
Установлено, что в феврале 2023 года мужчина, ранее уже судимый за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью человека, находясь дома, избил 14-летнюю падчерицу. Сначала он бил девочку рукой по спине, затем взял кнут и нанес не менее 6 ударов по телу.
После такого «воспитания» у подростка остались кровоподтеки, которые квалифицировали как повреждения, не причинившие вреда здоровью.
Суд приговорил рецидивиста к 10 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 5% ежемесячного заработка.
Челябинск, Виктор Елисеев
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