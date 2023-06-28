Южноуральский Отелло сжег садовый домик и квартиру бывшей сожительницы

Упорный ревнивец из Челябинской области получил срок за месть бывшей сожительнице.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ашинский городской суд признал 61-летнего местного жителя виновным в нанесении побоев и умышленном уничтожении чужого имущества с помощью поджога.

Объектом приложения неправедных усилий ашинца стала его бывшая сожительница, расставание с которой явно оставило в душе экс-супруга осадок.

В начале февраля прошлого года ашинский Отелло подстерег свою пассию у подъезда дома и избил. Но на этом он не успокоился. Спустя три дня ревнивец поджег ее садовый домик. Строение было полностью уничтожено. Ущерб от поджога оценили в сумму свыше 80 тысяч рублей.

Но и тогда южноуралец решил, что бывшая сожительница мало отплатила за его обиду. В конце февраля он забрался на чердак, расположенный над квартирой женщины, просверлил шуруповертом отверстие в межэтажном перекрытии, вылил туда бензин и бросил горящую спичку. В результате произошедшего возгорания было полностью уничтожено находившееся в квартире имущество ашинки, ущерб превысил 900 тысяч рублей.

В ходе следствия мужчина вину признал, активно способствовал расследованию и частично возместил ущерб, выплатив экс-супруге 200 тысяч рублей.

В итоге южноуральца приговорили к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, и оштрафовали на 15 тысяч рублей. Кроме того, ему придется возместить пострадавшей женщине оставшийся ущерб.

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»