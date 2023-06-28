«Очень жалко технику»: сотрудники муниципального перевозчика умоляют власти отремонтировать дорогу в копейском поселке

Сотрудники обслуживающего поселок под Челябинском автоперевозчика заявили о частых поломках автобуса из-за жуткой дороги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблемы с дорожным покрытием в поселке Старокамышинск сказываются на техническом состоянии автобусов, работающих на маршруте №483. Об этом в паблике «Текслер, помоги» заявили сотрудники МУП СОД, задействованные на рейсах.

Отметим, автобусный маршрут №483 соединяет копейский поселок с Челябинском, проезжая через большую часть Ленинского и Центрального районов областного центра и разворачиваясь после ЮУрГУ.

Значительная часть маршрута проходит по Челябинску, на Копейск, а точнее – поселок Старокамышинск, приходится лишь последний отрезок длиной, пожалуй, не больше полутора километров. Но именно здесь, по словам сотрудников перевозчика, их ждут самые большие «приключения». И причиной всему – крайне неудовлетворительное состояние дорожного покрытия.

«Приходится ездить по данному поселку по 12 раз за день, вследствие чего подвижной состав часто выходит из строя и нарушается регулярность рейсов! Очень жалко новую технику и жителей поселка, которым также приходится там регулярно проезжать!" – пишут авторы обращения, представившиеся работниками МУП СОД.

Разделяют возмущение и сами старокамышинцы. «Сколько лет ничего не делается. Дороги просто нет. От властей Копейска – одни отписки. По поселку не проехать – одни ямы», – сетуют они.

По словам жителей поселка, улица Коммунистическая, главная в Старокамышинске (именно по ней следует автобус №483) может повергнуть в отчаяние неподготовленного автомобилиста. Да и пешеходам на ней приходится несладко. «Дорога в центре настолько разбита, что после дождя приходится переходить в пяти метрах от пешеходного перехода – настолько все в ямах!" – рассказывают копейчане.

Впрочем, мало чем отличаются дороги и на других улицах – Троицкой, Комсомольской, «и так – пока все не перечислим», иронично замечают старокамышинцы.

«Живу в начале поселка, несколько раз оставлял машину возле дома и ходил в центр поселка пешком за продуктами, так как лучше пешком сходить, чем потом подвеску на машине перебирать. Администрация поселка и администрация Копейска бездействуют, пару раз щебнем несколько ям забросали – и на этом все, вся работа администрации Копейска, мы как бы уже привыкли к тому», – подводит итог еще один старокамышинец.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»