В Челябинске маршрутчик брызнул газом в лицо пассажиру

В центре Челябинска водитель маршрутки брызнул из газового баллончика в лицо пассажиру.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в маршрутном такси №3. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает телеграм-канал «Криминальный СЭТ».

По словам челябинцев, конфликт между водителем микроавтобуса и горожанином начался из-за того, что пассажир отказался оплатить проезд, а в ответ на настойчивые требования швырнул в маршрутчика мелочью.

После этого горожанин поспешил ретироваться, но за ним следом вышел шофер и несколько раз брызнул мужчине в лицо из газового баллончика. Судя по опубликованному в канале видео, часть вещества могла попасть в салон маршрутки: на записи некоторые пассажиры закрывают лицо, вероятно, опасаясь газа.

Полиция начала проверку по факту ЧП.

Челябинск, Виктор Елисеев

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