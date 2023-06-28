В Челябинской области задержали военкома Озерска

Военный комиссар Озерска задержан по подозрению в коррупции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», военного комиссара Озерска Владимира Пичугина задержали сотрудники Федеральной службы безопасности России. После этого на рабочем месте южноуральца прошли следственные мероприятия.

Военкома подозревают в получении взятки. В настоящее время в Военном следственном управлении СКР по ЦВО решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Как пишет 74.ru, в военном комиссариате Озерска сообщили, что Пичугина нет на месте, и сегодня «точно не будет».

Челябинск, Виктор Елисеев

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