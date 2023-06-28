Жара вернется на Южный Урал к выходным

К концу недели в Челябинскую область вернется 30-градусная жара.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, уже в пятницу, 30 июня, столбик термометра приблизится к 30-градусной отметке. А в первый день июля на Южном Урале и вовсе ожидается 31 градус выше нуля.

В ночь на завтра, 29 июня, в регионе будет переменная облачность, преимущественно без осадков, днем – кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью +9, +14 градусов, в низинах – до +4, днем – 22-27 градусов выше нуля.

В последний день июня осадков не ожидается. Температура ночью будет +9, +14, в низинах – до +5 градусов по Цельсию. Днем столбик термометра доберется до +29 градусов.

В ночь на субботу, 1 июля, осадков также не ожидается, а температура воздуха прогнозируется в пределах 14-19 градусов выше нуля. Днем возможны кратковременные дожди и грозы, воздух прогреется до 26-31 градуса жары.

Придет жара и в Челябинск. Завтра в областном центре ожидается 12-14 градусов выше нуля ночью. Днем – кратковременный дождь и гроза и +24, +26 градусов. В пятницу днем воздух прогреется уже до 25-27 градусов выше нуля. Первый день июля и вовсе «порадует» челябинцев жарой в 29-31 градус на фоне кратковременного дождя.

Челябинск, Виктор Елисеев

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