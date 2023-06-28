В Челябинске изменят схему движения по Свердловскому проспекту

В центре Челябинска из-за ремонта теплотрассы ограничат движение по Свердловскому проспекту.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 29 июня изменится схема движения автомобильного и общественного транспорта по Свердловскому проспекту.

«АО «УСТЭК-Челябинск» приступает к работам по реконструкции тепловых сетей», – уточнили представители городских властей.

Работы пройдут в несколько этапов и завершатся 24 августа. На первом этапе, с 8 часов 29 июня до 20 часов 13 июля, будет ограничено движение транспорта на участке от дома №28/1 до дома №28/2 по Свердловскому проспекту.

Движение транспорта по улице Калинина на пересечении со Свердловским проспектом будет закрыто. Также на это время закрывается остановка общественного транспорта «Калинина», расположенная по направлению в сторону центра.

Проезд автомобилей по Свердловскому проспекту будет организован по двум из шести полос (по одной в каждом направлении).

Об изменении в движении троллейбусов будет сообщено дополнительно.

Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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