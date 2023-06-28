Челябинск оказался ниже всех городов УрФО в рейтинге качества жизни

Челябинск занял 48 место в рейтинге городов по качеству жизни, составленном Финансовым университетом при Правительстве РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», анализ проводился по 11 показателям, зафиксированным в первом полугодии 2023 года. Наиболее значимыми из них авторы исследования назвали уровень материального благополучия, доступность недвижимости, качество медицинского обслуживания, состояние экологической среды (качество воды, воздуха, переработка отходов) и качество работы системы образования.

В рейтинг попали 8 городов УрФО. Из них Челябинск оказался ниже всех.

Для сравнения: Екатеринбург занял 7 место – там в числе прочего отмечены конфликтность общественных отношений, плохие условия для бизнеса, проблемы с медицинским обслуживанием и деструктивное поведение жителей. Но, с другой стороны, в городе высока доступность культурных ценностей и качественного образования, а также высока удовлетворенность работой ЖКХ и состоянием дорог.

Нижний Тагил на 29 месте, Курган – на 33.

Магнитогорск занял в рейтинге 35 место. Он попал в группы с самой высокой оценкой качества медицинского обслуживания; лучшими условиями для ведения бизнеса и наименьшим числом жалоб на качество дорог.

Основными проблемами, снижающими качество жизни в Магнитогорске, на сегодняшний день являются: недостаточный уровень жизни, проблемы с образованием и экологией, недоступность культурных учреждений и низкая доступность жилья.

Челябинск, занявший 48 место, не попал в лидирующие группы ни по одному из индикаторов. В городе зафиксированы серьезные проблемы с экологией и образованием, конфликтность общественных отношений, плохие условия для бизнеса и многочисленные претензии к работе ЖКХ.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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