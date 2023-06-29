29 июня ожидаются следующие события – Челябинск

12:00 Челябинск – Областные соревнования по баскетболу среди юношей и девушек в зачет Спартакиады среди обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в образовательных организациях Челябинской области 2022-2023 учебного года (спортивный зал Челябинского государственного промышленно-гуманитарного техникума им. А.В. Яковлева, ул. Машиностроителей, 31)