29 июня ожидаются следующие события – Челябинск

29.06.2023, четверг
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11:00 Челябинск – 38 заседание Законодательного собрания Челябинской области (ЗСЧО, ул. Кирова, 114, 3 этаж, большой зал)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция посвященная началу приемной кампании в вузы Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)
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12:00 Челябинск – Мастер-класс в технике гуашь «Букет из одуванчиков» в рамках реализации программы «Старшее поколение» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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12:00 Челябинск – Пресс-конференция по вопросам благоустройства дворов в Челябинске (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, шестой этаж)
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12:00 Челябинск – Областные соревнования по баскетболу среди юношей и девушек в зачет Спартакиады среди обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в образовательных организациях Челябинской области 2022-2023 учебного года (спортивный зал Челябинского государственного промышленно-гуманитарного техникума им. А.В. Яковлева, ул. Машиностроителей, 31)
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14:00 Челябинск – Пресс-конференция руководителя Управления Росреестра по Челябинской области Ольги Смирных, посвященная цифровизации сферы недвижимости и электронным сервисам Росреестра (пресс-центр ИА «Интерфакс-Урал», пр. Ленина, 55а, оф. 1202)
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15:00 Челябинск – Танцевальные вечера (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, беседка рядом с поляной сказок)
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18:00 Челябинск – Прогулка по историческому центру Челябинска, организованная краеведческим отделом Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина: «Улица Болотная» – история улицы Красной (встреча у памятника «Орленок», Алое поле, пересечение ул. Красной и пр. Ленина)
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19:00 Челябинск – Серия спектаклей под открытым небом: поэтический моноспектакль о жизни и творчестве Сергея Есенина «О верю, верю, счастье есть!» (историческая усадьба Рябининых, ул. Каслинская, 137)
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