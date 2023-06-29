В Челябинске закроют поворот с улицы Гагарина на Агалакова

В Ленинском районе Челябинска временно закроют поворот с улицы Гагарина на Агалакова.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 9 часов 29 июня до 20 часов 20 июля перекрыто движение транспорта на перекрестке улицы Агалакова с улицей Гагарина (поворот с нечетной стороны улицы Гагарина).

Причиной ограничений стали работы по реконструкции теплотрассы и переустройством сетей водоснабжения.

Водителей просят учитывать изменения и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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