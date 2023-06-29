В Кыштыме пожарные вынесли из огня полуживого кота

Любимец хозяев едва не погиб в Кыштыме во время пожара.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошло в среду, 28 июня, в квартире на 4-м этаже многоэтажного жилого дома по улице Свободы в Кыштыме.

Хозяев квартиры весьма удивила возможная причина пожара. Вероятнее всего, его источником стали обыкновенные стеклянные банки, стоявшие на балконе. Они создали эффект линзы. В результате вспыхнули лежавшие на балконе вещи.

К счастью, обошлось без пострадавших. Правда, огнеборцам пришлось постараться, чтобы спасти жизнь маленькому любимцу хозяев.

«При обследовании квартиры пожарные нашли под диваном полуживого от испуга и наглотавшегося дыма кота, – рассказали представители ведомства. – Вынеся мохнатого на улицу, огнеборцы оказали ему первую помощь: дали подышать кислородом и отпоили водой».

Животное удалось привести в чувство. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Челябинск, Виктор Елисеев

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