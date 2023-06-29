В Металлургическом районе Челябинска продлили срок опрессовки теплосетей

Жители 166 домов в Челябинске останутся без горячей воды еще на пять дней.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, жителям «северной зоны» Металлургического района придется подождать возобновления горячего водоснабжения еще несколько дней.

Напомним, гидравлические испытания тепловых сетей в многоквартирных жилых домах, расположенных на 19 улицах Металлургического района, начали 14 июня. Закончиться по плану они должны были вчера, 28 июня. Однако горячая вода так и не вернулась в краны горожан.

«В связи с технологическими нарушениями, выявленными в ходе проведения гидравлических испытаний, ресурсоснабжающей организацией – МУП «ЧКТС» принято решение о продлении срока гидравлических испытаний до 3 июля в «северной зоне» Металлургического района города Челябинска».

Всего под дополнительное отключение попали 166 домов. С полным их списком можно ознакомиться здесь.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»