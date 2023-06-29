Аэропорт Челябинска сокращает фельдшеров после требования прокуратуры доукомплектовать медпункт

В «Челябинском авиапредприятии» решили сократить 30% работающих фельдшеров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о предстоящих сокращениях заявили сами сотрудники пункта медицинской помощи. При этом, по словам медиков, медицинское подразделение аэропорта и раньше было не в полной мере укомплектовано кадрами.

По расчетам работников, в медпункте должны работать 17 медиков, если следовать утвержденным Минтранссом России правилам аварийно-спасательного обеспечения полетов воздушных судов. Сейчас в штате подразделения 10 сотрудников. Трое из них недавно получили уведомления о сокращении с 31 июля.

Как рассказывают сотрудники, только одна экстренная бригада должна включать четырех медиков. Еще один обязан находиться в территориально обособленном подразделении, где проводятся медосмотры летных бригад, число которых достигает 30 в сутки. Получается, что из работающих медиком можно укомплектовать 2 смены. Но дежурство у них круглосуточное. Соответственно, график должен составлять сутки через трое или через двое (согласно Трудовому кодексу, непрерывный отдых должен длиться не менее 42 часов), что при таком числе сотрудников обеспечить невозможно.

«В марте была проверка прокуратуры, выявлено несоответствие. Руководству АО «Челябинское авиапредприятие» (ЧАП) было выдано представление о том, что необходимо довести количество специалистов, входящих в аварийный расчет, до четырех человек. ЧАП дал ответ, что приведет, но ничего сделано не было, более того, началось сокращение, – цитирует пожелавшего остаться неизвестным сотрудника медпункта 74.ru. – На сегодняшний день в состав аварийного расчета для спасения пассажиров входит либо один человек, либо ноль. Если раньше еще получалось вывести на дежурство два-три человека за счет привлечения специалистов в выходной день, то сейчас это невозможно. Если ЧП – помощь оказывать будет некому».

В Уральской транспортной прокуратуре недостаток специалистов подтверждают. «Установлено, что в нарушение требований Федеральных авиационных правил здравпункт аэропорта не в полном объеме укомплектован кадрами для оказания медицинской помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях, – говорится в сообщении ведомства от 13 апреля 2023 года. – В целях устранения выявленных нарушений генеральному директору предприятия внесено представление».

Однако выполнить предписание контрольного органа представители аэропорта решили, кардинально изменив штатное расписание. По информации авиапредприятия, компания направила 21 сотрудника службы организации пассажирских перевозок в сертифицированные учебные заведения для обучения оказанию первой помощи пострадавшему. Все они получили сертификаты, после чего было введено новое штатное расписание отдела медицинского обслуживания.

Сотрудники медпункта уверены, что действия руководства противоречат принятым нормам: специалисты, прошедшие курсы первой помощи, но не имеющие медицинского образования, оказывать медпомощь не могут. «В бригаду должны входить четыре медицинских работника, плюс шесть человек из числа обученных оказанию первой помощи – они дополнительно идут, а у нас ими пытаются заменить медиков», – подчеркивают они.

Сотрудники медподразделения готовят обращение в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта с просьбой провести проверку соблюдения требований аварийно-спасательного обеспечения аэропорта в части обеспечения численности сотрудников медпункта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, в настоящее время в челябинском аэропорту заканчивается дополнительная проверка соблюдения требований авиационных правил. Среди прочего ведомство проанализирует и ситуацию с медицинским обеспечением деятельности предприятия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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