Бывший глава Миасса получил пять лет «строгача»

В Челябинской области вынесли приговор бывшему мэру Миасса.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, суд признал экс-мэра Миасса Станислава Третьякова виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий.

Напомним, Третьякова задержали в ноябре 2018 года в кабинете главы города. Первоначально его обвинили в получении взятки в 140 тысяч рублей в 2012 году: эти деньги якобы передал ему один из коммерсантов за оформление земельного участка, минуя конкурсные процедуры. В то время Третьяков был заместителем главы города по имуществу.

Следом всплыл эпизод с получением взятки от бывшего вице-мэра Чебаркуля Алексея Сафонова, самого осужденного за взяточничество. По версии следствия, в том же 2012 году Третьяков обещал передать управляющей компании, которой руководил Сафонов, муниципальную недвижимость и за эти «услуги» получил 300 тысяч рублей. «Впоследствии, превышая должностные полномочия, он незаконно инициировал процедуру передачи жилого фонда от указанной управляющей компании для обслуживания в другой коммунальной организации», – рассказали в следственном управлении.

Экс-чиновник свою вину категорически отрицал. Однако суд прислушался к аргументам гособвинения и приговорил Третьякова к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 7 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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