Исторический музей Южного Урала в честь столетия откроет двери для всех желающих

В первой декаде июля главный музей истории Челябинской области можно будет посетить бесплатно.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе государственного исторического музея Южного Урала, в честь 100-летия музея каждый вечер с 1 по 11 июля в течение двух часов вход во все его залы будет свободным.

Напомним, к юбилею работники учреждения подготовили экспозицию «Парад выставочных проектов», куда вошли экспонаты самых популярных выставок последних лет – «Стальная слава Златоуста», «Русское застолье», «Под знаменем креста», «Ядерный щит России», «Аркаим – страна городов», «Одна на всех Победа». Также здесь будут выставлены подаренные музею предметы.

Помимо этого, в стенах учреждения откроются ряд новых выставок. Продолжают действовать и постоянные экспозиции.

Все их челябинцы и гости города смогут посетить бесплатно с 1 по 11 июля с 17:00 до 19:00.

Напомним, музей был открыт 1 июля 1923 года, через 10 лет после начала сбора коллекции энтузиастами. Большую часть своей жизни он носил имя краеведческого музея. В 2016 году получил ныне принадлежащее ему название – Государственный исторический музей Южного Урала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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