На перекрестке в центре Челябинска столкнулись два автобуса.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 29 июня, около 6:45 на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса в областном центре.
Два автобуса, следовавших по городским маршрутам, поворачивали на главную магистраль Челябинска с улицы Энгельса, когда водитель одного из них, следовавшего по внешней траектории, решил пойти на обгон. В результате второй автомобиль врезался в борт своего «товарища».
От удара у одного из автобусов высыпались стекла бортового окна.
Челябинск, Виктор Елисеев
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