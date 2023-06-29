Ученые заявили об эффективности сыра при лечении тяжелого психического расстройства

Уральские ученые заявили об эффективности коррекции синдрома посттравматических стрессорных расстройств (ПТСР) «сырной» диетой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ПТСР – тяжелое психическое расстройство, которое развивается у людей после того, как они пережили опасное для жизни событие. Это может привести как к поведенческим расстройствам, так и к осложнениям в пределах сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной и иммунной системы.

В настоящее время проблема профилактики и лечения ПТСР является одной из наиболее злободневных задач не только для медицины, но и для цивилизации в целом. Основным препятствием для эффективной коррекции ПТСР является низкая эффективность современных лекарств.

Поэтому ученые пытаются найти новые способы лечения. Так, некоторые пытаются решить проблему исключительно психотерапией. Другие акцентируют внимание на важности диеты в коррекции ПТСР.

Так, ученые факультета фундаментальной медицины Челябинского государственного университета в содружестве с исследователями из УрФУ впервые продемонстрировали эффективность коррекции синдрома посттравматических стрессорных расстройств (ПТСР) «сырной» диетой.

В рамках исследования белым лабораторным крысам, подвергнутым экспериментальному ПТСР, в течение 14 дней давали добавляли в рацион твердые и зрелые сыры. Другая группа животных с ПТСР питалась обычными для них продуктами.

«Во время эксперимента у крыс второй группы наблюдалась повышенная тревожность. При этом в тех отделах мозга, где формируется долговременная память, а именно в гиппокампе, на стрессе отчетливо снижались концентрации дофамина и серотонина.

В группе, употребляющей сыр, снизилось проявления тревожности и отмечалось резкое повышение концентрации дофамина, – рассказала декан факультета фундаментальной медицины, доктор медицинских наук Ольга Цейликман. – Кроме того, потребление сыра привело к повышению активности генов, отвечающих за продукцию нейротрофинов, т.е. белковых факторов пластичности нейронов.

В дальнейших исследованиях предстоит выяснить причину столь удивительных свойств сыров».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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