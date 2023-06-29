В Копейске поставят фотоловушки на любителей мусорить

Власти города – спутника Челябинска пообещали штрафовать копейчан за несанкционированные свалки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Копейска Андрей Фалейчик остался недоволен выездом на территорию у кладбища поселка 201-й шахты и в район озера Курлады в поселке 2-го участка.

Комиссия выезжала в населенные пункты городского округа 28 июня, чтобы узнать, не вернулись ли ранее ликвидированные на этих участках несанкционированные свалки. Порадовать чиновников и депутатов поездка не смогла. Как вынуждены были констатировать участники выезда, местные жители продолжают выбрасывать мусор в привычных местах, и незаконные свалки возникают вновь.

Теперь на проблемных участках решено установить фотоловушки, чтобы выявлять нерадивых копейчан, продолжающих захламлять территорию поселков.

Отметим, о необходимости такого решения в мэрии Копейска заговорили в апреле этого года. «В прошлом году были ликвидированы все несанкционированные свалки, всего 148 общим объемом 20 тысяч кубических метров, – рассказал тогда на совещании заместитель главы города по жилищно-коммунальным вопросам Игорь Фролов. – За год появилось почти такое же количество, но меньшего объема, опять будем утилизировать».

Тогда в администрации и задумались о возможности размещения на месте ликвидированных свалок фотоловушки.

Аппараты уже закуплены. В город они должны поступить до 4 июля. Конкретные места, где они будут установлены, в мэрии не раскрывают. По словам чиновников, они будут перемещаться и устанавливаться на тех участках, где могут появиться нежелательные свалки. Попавшим же в их объектив горожанам грозят административной ответственностью.

Челябинск, Виктор Елисеев

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