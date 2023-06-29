Экс-чиновница из Увельского района ответит в суде за покупку на бюджетные деньги десятков непригодных для жизни квартир

В суд передали уголовное дело в отношении бывшей чиновницы Увельского района, три года одобрявшей покупку квартир, в которых невозможно жить.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя комитета по управлению имуществом Увельского района, обвиняемой в халатности.
По данным следствия, в 2019-2021 годах чиновница согласовала покупку за счет средств бюджета 39 квартир, находившихся в ненадлежащем техническом состоянии. Помещения приобретались для последующей передачи детям-сиротам и участникам программы переселения из аварийного жилья.
За время расследования уголовного дела в квартирах провели ремонт и технические недостатки устранили.
Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
Челябинск, Виктор Елисеев
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