Южноуральцам добавят штрафов

Южноуральские парламентарии поддержали предложение ужесточить штрафы за нарушение правил благоустройства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области, с такой инициативой выступили депутаты Челябинской городской думы.

Так, по мнению парламентариев, города Южного Урала вряд ли станут благоустроенными, если не ввести административную ответственность за ненадлежащее содержание входных групп, не включенных в состав общего имущества многоквартирных домов, для собственников нежилых помещений в этом здании. Необходимо также ввести штрафы за отказ предпринимателей от установки урн в определенных правилами благоустройства местах или за создание препятствий для сбора мусора в урны. Кроме того, за размещение без разрешения временных объектов, в том числе объектов развозной торговли, также предлагается штрафовать.

Наконец, думцы предложили увеличить размер штрафных санкций до максимума, установленного КоАП РФ, в частности, за расклейку объявлений в неустановленных местах. Для граждан – до 5 тысяч рублей, должностных лиц – до 50 тысяч рублей, для юрлиц – до 100 тысяч рублей.

Известно, что инициатива уже поддержана властями Златоуста, Миасса и Копейск.

Сегодня, 28 июня, Законодательное собрание Челябинской области приняло законопроект в первом чтении «для его дальнейшей синхронизации с муниципалитетами».

Челябинск, Виктор Елисеев

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