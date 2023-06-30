30 июня ожидаются следующие события – Челябинск

30.06.2023, пятница

13:00 – 17:00 Челябинск – Летние книжные террасы библиотек №1 и №10 (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, ротонда у Дома «Аквариум»)

15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба четырех коней» для любителей игры в шахматы (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

17:00 Челябинск – Литературная встреча «Границы страниц»: обсуждение книги Лайзы Джуэлл «Правда о Мелоди Браун» (библиотека №3, ул. Ак. Сахарова, 11)

21:00 Челябинск – Внеконкурсная программа Фестиваля уличного кино (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)

21:30 Челябинск – КиноНабережная: демонстрация документального фильма «Россия – взгляд в будущее. Байкал» (Сквер искусств, набережная реки Миасс)

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