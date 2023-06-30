На Таганае торопятся распуститься орхидеи

В уральском нацпарке еще один представитель семейства орхидей распустился раньше срока.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», в заповеднике продолжается сезон цветения орхидей, и очередной представитель семейства поспешил распуститься на несколько дней раньше обычного срока.

«Между прочим, в первый раз зацветает пальчатокоренник Фукса только на девятый, а то и одиннадцатый год жизни», – отмечают биологи.

Как и многим сородичам, этой орхидее требуется гриб-партнер, без которого пальчатокоренник Фукса не сможет начать расти и развиваться. Растение любит селиться на лесных полянах и вдоль троп и иногда поднимается в горы, на высоту до тысячи метров.

А еще цветки пальчатокоренника Фукса отличаются друг от друга как отпечатки пальцев у людей: есть светло-розовые, есть темно-сиреневые, у кого-то листья светлые, у других – наоборот, есть даже растения-альбиносы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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