Под окнами пятиэтажки в Челябинской области устроили «газон» из фекалий

В южноуральском Троицке коммунальщики несколько дней сливают выгребаемые из подвала фекалии под окна пятиэтажки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, жителей расположенного в Троицке дома №30а по улице Дерибаса возмутили действия коммунальщиков, устроивших свалку биологических отходов прямо под окнами их дома. О происходящем южноуральцы рассказали в стриме общественной организации.

По словам троичан, под окнами их пятиэтажки вот уже несколько дней растет куча фекалий: дурно пахнущую массу черпают из подвала дома и вываливают прямо на землю.

«Только представьте, какой там запах и антисанитария! – возмущаются общественники. – На просьбы людей остановить процесс никто не реагирует. А рабочие продолжают старательно накладывать новые порции, исполняя, как они говорят, поручение МУП ТЭС. Об ассенизаторской машине в этой организации, видимо, не знают».

Активисты уверены: так избавляться от отходов жизнедеятельности человека противозаконно.

Общественники обратились с мэрию Троицка, а также прокуратуру и Роспотребнадзор. Южноуральцы требуют срочно ликвидировать фекальные массы, старательно разбросанные под окнами жилого дома.

Челябинск, Виктор Елисеев

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