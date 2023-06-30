В Челябинской области за полгода на железной дороге погибли девять человек

Железнодорожники заявили о девяти погибших под поездами в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, за полгода на ЮУЖД в результате наезда поезда травмировано 18 человек, 16 из них погибли.

Больше всего трагических инцидентов произошло в Челябинской области. Здесь в ДТП с участием подвижного состава травмы получили 10 человек, из них 9 погибли.

В Курганской области с начала года погибли на железнодорожных путях шесть пешеходов, один получил повреждения, но остался жив.

В Оренбургской области зарегистрирован один инцидент со смертельным исходом.

Особую тревогу железнодорожников вызывают несчастные случаи с подростками. В Челябинской области из-за наезда поездов погибли уже двое детей. Еще один подросток скончался в Оренбургской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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