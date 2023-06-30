В суд передали уголовное дело в отношении владельца и топ-менеджера «Речелстроя»

Уголовное дело в отношении собственника и директора челябинской компании, оставивших без квартир 1,5 тысячи дольщиков, передали в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении собственника компании «Речелстрой» Андрея Пязока и бывшего генерального директора организации Сергея Вегельмана, обвиняемых в мошенничестве.

Напомним, уголовное дело в отношении собственника некогда крупнейшего в Челябинске застройщика и его топ-менеджера возбудили в 2017 году. По версии следствия, с 2014 по 2017 год ООО «Речелстрой» заключило договоры долевого участия в строительстве 19 жилых домов жилого комплекса «Чурилово Lake City» с привлечением денежных средств граждан на общую сумму не менее 2,5 миллиардов рублей. Однако деньги потратили не только на строительство. В итоге, дома так и не достроили. Больше 1,5 тысяч дольщиков остались без жилья и без денег.

Поначалу строителей обвинили в мошенничестве, однако потом обвинение переквалифицировали на причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, а также привлечение средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов.

В июле 2021 года Центральный районный суд Челябинска признал Пязока виновным и назначил ему два года лишения свободы в колонии-поселении. Второй фигурант уголовного дела – генеральный директор компании «Речелстрой» Сергей Вегельман – получил полтора года в колонии-поселении.

Однако 1 сентября 2022 года уголовное дело возобновили, уже по статье о мошенничестве. «По данным следствия, обвиняемые в течение 2014-2017 годов путем обмана похитили более 2 миллиардов рублей средств участников долевого строительства. В этой связи они не смогли выполнить обязательства по передаче дольщикам жилых домов микрорайона «Lake City», – говорится в сообщении регионального следственного управления.

В ходе расследования уголовного дела проведено 12 бухгалтерских, оценочных, финансово-аналитических и почерковедческих экспертиз, допрошены и признаны потерпевшими более 1 тысячи 500 граждан, а также допрошены более 200 свидетелей. За это время удалось возместить ущерб на сумму свыше 197 миллионов рублей. Под арестом находится имущество бизнесменов на сумму более 53 миллионов рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники регионального управления ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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