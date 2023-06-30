Число вечерних авиарейсов из Челябинска в Санкт-Петербург увеличили

Авиаперевозчики увеличили частоту вылетов из Челябинска в город на Неве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе аэропорта «Челябинск», авиакомпания «Смартавиа» увеличила частоту рейсов в Санкт-Петербург.

В дополнение к ежедневной утренней программе введены вечерние рейсы по вторникам и четвергам, уточнили представители авиапредприятия. Вылеты из Челябинска запланированы на 21:45 с прибытие в Санкт-Петербург в 22:45. Соответственно, из города на Неве в вылет борта намечен на 16:05 с прибытие в Челябинск в 21:00. Во всех случаях указано время аэропорта вылета/прибытия.

Вечерние рейсы стали частью летней программы авиаперевозчика. Маршрут будет действовать до 28 сентября текущего года.

Питер традиционно занимает вторую строчку среди наиболее популярных маршрутов у южноуральцев, уступая лишь Москве. Кроме «Смартавиа» в Санкт-Петербург выполняют рейсы авиакомпании «Победа» и «Россия». Вечерние рейсы ранее были только у «России». Они также сохранятся в расписании в понедельник, среду, пятницу и воскресенье (вылет в 22:50).

Челябинск, Виктор Елисеев

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