Мэр Катав-Ивановска ответит в суде за любовь к премиальным

Дело о присвоении бюджетных средств мэром Катав-Ивановска направили в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Катав-Ивановска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы города, обвиняемого в присвоении и растрате.

По версии следствия, с марта 2017 по декабрь 2020 года чиновник присвоил свыше четверти миллиона рублей из городского бюджета. Мэр регулярно выписывал себе премии, прекрасно при этом зная, что действующими нормативно-правовыми актами премирование главы поселения не предусмотрено.

В ходе расследования прокурором предъявлено исковое заявление о возмещении суммы причиненного ущерба.

Уголовное дело направлено в Катав-Ивановский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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