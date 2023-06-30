Жительница уральского ЗАТО слила в Интернет интим-фото любовницы мужа

Жительницу Трехгорного оштрафовали за нарушение неприкосновенности частной жизни.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, выходка, на которую женщина пошла, побуждаемая ревностью, будет стоить ей 61 тысячу рублей.

59-летнюю жительницу Трехгорного признали виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни.

Суд установил, что осенью 2022 года женщина узнала об измене мужа. Найдя в компьютере откровенные фотографии своей соперницы, она зарегистрировала страницу в социальной сети «Одноклассники», где и выложила снимки. Полюбоваться интим-фото могли все желающие.

«В результате умышленных преступных действий подсудимой потерпевшей были причинены моральные и нравственные страдания», – пришел к выводу суд.

И приговорил ревнивицу к уплате 11 тысяч рублей штрафа. Кроме того, суд обязал ее выплатить 50 тысяч рублей героине фотоснимков в качестве компенсации морального вреда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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