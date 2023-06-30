Стали известны соперники «Челбаскет» в баскетбольной Суперлиге

РФБ утвердила составы участников Суперлиги и Высшей лиги на следующий сезон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этой неделе Российская федерация баскетбола окончательно утвердила составы участников соревнований. Всего в Суперлиге выступят 16 клубов, в Высшей лиге 7 мужских и 10 женских команд. Об этом сообщает телеграм-канал «Оранжевый».

Напомним, челябинский баскетбольный клуб «Челбаскет» впервые будет играть на столь высоком уровне в российском чемпионате.

Компанию челябинцам составят «Химки» (Московская область), «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда), «Иркут» (Иркутск), «Университет-Югра» (Сургут), «Новосибирск», ЦСКА-2 (Москва), «Зенит-2» (Санкт-Петербург), «СШОР-Локомотив-Кубань» (Краснодарский край), «Барнаул» (Алтайский край), «Купол-Родники» (Ижевск), «Динамо» (Владивосток), «Русичи» (Курск), «Тамбов», БАРС-РГЭУ (Ростов-на-Дону) и МБА-фарм (Москва).

В Высшей лиге выступят всего семь мужских команд: магнитогорский «Металлург», тобольский «Нефтехимик», ставропольский «Южный слон», майкопское «Динамо-МГТУ», грозненское «Динамо», подмосковные «ЦСП-Химки» и «Чебоксарские Ястребы».

Отметим, что на этой неделе «Челбаскет» и «Металлург» из Магнитогорска подписали соглашение о создании на базе магнитогорской команды фарм-клуба БК «Челбаскет». Это позволит, считают в руководстве команд, избежать соперничества клубов из Челябинской области.

Есть представительницы Южного Урала и в женском баскетболе. В составе Высшей лиги продолжит играть челябинская «Славянка». Конкуренцию ей составят «Енисей»-2 из Красноярского края, «Юность» из Пензы, «Надежда»-2 из Оренбурга, «Динамо»-2 из Новосибирска, «ЧГУ-Атланта» из Чебоксар, «Самара»-2, «Вологжанка-Вологда-регион», «Владимирские львицы» и «ЦОП-Спартак» из Санкт-Петербурга.

Челябинск, Виктор Елисеев

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