Движение по улице Энтузиастов в Челябинске ограничат еще на полторы недели

Из-за работ на теплотрассе в центре Челябинска продлили ограничения движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, со сложностями автомобилистам придется мириться до 11 июля.

«В связи с проведением работ на тепловых сетях до 11 июля продлено ограничение движения транспорта по улице Энтузиастов в районе домов №16, №16А и №18 по крайней правой полосе по направлению к улице Витебской», – уточнили представители городских властей.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, работы на теплотрассе начались 20 июня после аварии. Тогда же впервые ввели ограничения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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