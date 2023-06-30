Прокуратура: колесо обозрения в челябинском парке работало с нарушениями

В работе аттракциона, с которого пришлось эвакуировать челябинцев, нашли нарушения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Центрального района Челябинска провело проверку информации о неисправности колеса обозрения в ЦПКиО имени Юрия Гагарина после инцидента, произошедшего в минувшие выходные.

Напомним, ЧП произошло в субботу, 24 июня. У одной из пустых кабинок открылась дверь. Аттракцион пришлось остановить. «На момент остановки работы аттракциона в кабинках находились 13 человек, в том числе четверо несовершеннолетних», – уточнили в прокуратуре.

По информации пресс-службы надзорного ведомства, в ходе проверки выявлены нарушения правил безопасной эксплуатации колеса обозрения. В результате «по вине оператора-посадчика» произошла внештатная ситуация, и пустая кабина перевернулась.

Прокуратурой района директору парка внесено представление об устранении нарушений, также директору объявлено предупреждение о недопустимости нарушений законодательства о безопасности эксплуатации аттракционов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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