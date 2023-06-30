В центре Челябинска на два месяца ограничат движение автомобилей

Челябинских автомобилистов предупредили об ограничениях движения на улице Цвиллинга.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением капитального ремонта трамвайных путей с 23 часов 30 июня до 23 часов 30 августа вводится ограничение движения транспорта вдоль трамвайных путей по улице Цвиллинга на участке от проспекта Ленина до улицы Коммуны.
Движение трамваев осуществляется в обычном режиме.
«Просим автомобилистов быть внимательными при проезде данного участка дороги», – заявили в администрации города.
Челябинск, Виктор Елисеев
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