В центре Челябинска на два месяца ограничат движение автомобилей

Челябинских автомобилистов предупредили об ограничениях движения на улице Цвиллинга.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением капитального ремонта трамвайных путей с 23 часов 30 июня до 23 часов 30 августа вводится ограничение движения транспорта вдоль трамвайных путей по улице Цвиллинга на участке от проспекта Ленина до улицы Коммуны.

Движение трамваев осуществляется в обычном режиме.

«Просим автомобилистов быть внимательными при проезде данного участка дороги», – заявили в администрации города.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»