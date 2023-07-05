На Урале вынесли приговор матери, отправившей в реанимацию 11-месячного ребенка

Чебаркульский суд вынес приговор 27-летней женщине, избившей в больнице 11-месячного ребенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в декабре минувшего года.

Женщина вместе с малышом лежала в стационаре. В один из дней мальчик раскапризничался. Мать, разозлившись, что ребенок никак не успокаивается, несколько раз ударила его кулаком по голове. Очевидцы вызвали полицию. Ребенок оказался в реанимации.

В ходе следствия выяснилось, что женщина не в первый раз избила ребенка. Ее задержали и предъявили обвинение в покушении на убийство. Мать свою вину отрицала.

В итоге в середине июня ее лишили родительских прав, а теперь суд признал женщину виновной в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью малолетнего и неисполнении обязанностей по его воспитанию. И приговорил к 1 году и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Чебаркуль, Софья Артемьева

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