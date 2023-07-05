Экс-губернатор Челябинской области получает в пенсию на порядок больше остальных и жалуется на бедность

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский раскрыл свои доходы – пенсия в размере 236 тысяч 408 рублей 33 копейки в месяц и больше ничего.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», суд обязал Дубровского выплатить кредиторам ПО «Монтажник» 37,5 млн руб. – эти средства были перечислены экс-губернатору фирмой в 2019-2020 годах. В октябре суд постановил признать эти сделки незаконными, а деньги вернуть в конкурсную массу ПО «Монтажник».

Дубровский под угрозой банкротства от выплат не отказывается, но просит предоставить рассрочку – по 7 млн рублей в месяц и 13,7 млн рублей в качестве последнего платежа.

Необходимость рассрочки Дубровский обосновал скромностью своих доходов, заявив, что живет на одну пенсию. Напомним, сегодня средняя пенсия в России составляет около 20 тысяч рублей. Дубровский за свои труды получает в 11 раз больше, но уверяет, что других источников дохода у него нет.

Тем не менее, суд ему в рассрочке отказал, отметив, что Дубровский «не раскрывает, за счет каких средств, помимо пенсии, намеревается исполнять предложенный им самим график. Следовательно, предложенный график экономически не обоснован, – цитирует определение суда «Деловой квартал». – Указанное в совокупности, по мнению апелляционного суда, и вовсе ставит под сомнение реальность намерений на исполнение предложенного графика, более того, свидетельствует о противоречивости позиции самого заявителя, – говорится в определении апелляционной инстанции».

Плюс ко всему, конкурсный управляющий ПО «Монтажник» заявил, что на счетах дочери бывшего губернатора Анны Дубровской находится 1,3 млн долларов, считая, что это деньги отца, которые он перевел с целью избежать взыскания по обязательствам.

Очередное заседание по делу о банкротстве Дубровского назначено на 19 июля.

Челябинск, Павел Зварзин

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